Le contrat à 555 millions d’euros de Messi indigne l’Espagne, Koeman défend son poulain

Contrat à 555 millions pour Messi

Le quotidien espagnol a lâché une petite bombe ce week-end en révélant au grand jour les détails du dernier contrat signé par Lionel Messi avec le FC Barcelone. Un contrat à plus de 555 millions d’euros qui a mis l’Espagne en émoi. Mais le Barça et Ronald Koeman ont tenu à défendre le joueur argentin.

555.237.619 euros bruts en quatre ans: c’est le montant que le Barça a offert à Lionel Messi quand l’Argentin a signé son dernier contrat, en 2017, selon les calculs et les révélations d’El Mundo dans son édition de dimanche. Un montant astronomique notamment atteint grâce à deux primes spéciales accordées à l’Argentin: une prime de fidélité fixée à 78 millions d’euros et une prime à la signature de 115 millions d’euros.





Ces révélations ont forcément touché l’Espagne. D’autant que le Barça fait face aux conséquences de la crise sanitaire et aurait vu sa dette grimper jusqu’à plus de 900 millions d’euros selon les informations de la Vanguardia.

Le Barça attaque El Mundo

Côté catalan, aucun commentaire sur le fond. Mais la direction est bien décidée à réagir sur la forme. Elle a d’ailleurs déjà annoncé son intention d’attaquer en justice El Mundo. “Le Club déplore la publication d’un document privé et confidentiel entre les deux parties concernées et va poursuivre en justice le journal pour les dommages et intérêts pouvant être occasionnés. Le FC Barcelone exprime publiquement son soutien envers Lionel Messi dans cette tentative de ternir son image et d’abîmer sa relation avec le club qui l’a formé sportivement, jusqu’à ce qu’il devienne le meilleur joueur de l’histoire du football.”





Koeman défend Messi

Sur le terrain, Lionel Messi a contribué à la victoire du Barça contre l’Atheltic Bilbao, dimanche soir, en inscrivant son 650e but pour le Barça. Et Ronald Koeman a pris la défense de son maître à jouer après la rencontre. “Ces révélations ont été faites avec de mauvaises intentions, pour blesser un joueur à qui nous devons tous un immense respect. (...) Il faut regarder ce qu’il a fait pour ce club. Depuis de très nombreuses saisons, il fait grandir le club et permet au Barça de remporter des titres.”