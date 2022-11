Le coup de fil de Sadio Mané à la presse sénégalaise

Sadio Mane appelle au téléphone la presse Senegalaise

Touché au genou et déclaré forfait pour la coupe du monde Qatar 2022, l’absence de Sadio Mané à la plus prestigieuse compétition du football a suscité beaucoup de commentaires ces derniers temps. Le joueur du Bayern qui a subi une intervention chirurgicale en début de semaine a fait un sortie sur son compte instagram pour rassurer et remercier les sénégalais pour leur prière.