Le coup de gueule de Courtois après la défaite du Real: “On doit se réveiller”

Coup de gueule de Courtois, Gardien de But

Thibaut Courtois n’était pas satisfait mardi soir après la défaite du Real Madrid sur le terrain de Leipzig (3-2) en Ligue des Champions. Même si le club merengue était déjà qualifié pour les huitièmes de finale, le portier des Diables attendait une meilleure performance de la part de ses coéquipiers.





“Cela nous arrive de temps en temps”, a soufflé Courtois à la télévision espagnole. “Nous étions encore endormis sur le terrain. On a payé cash le fait de ne pas mettre d’intensité. L’entraîneur nous avait pourtant prévenus avant la rencontre. On ne peut pas mal défendre comme ça.”





“Nous ne pouvons pas entrer sur le terrain avec cette attitude”, a poursuivi le Diable. “On a quand même marqué un but avant la mi-temps, mais en seconde période, ce n’était toujours pas encore bon. Beaucoup de passes ont été ratées. En tant que gardien, j’ai tout de suite pu voir que nous n'étions pas dans un bon jour. On a perdu beaucoup de duels. On doit se réveiller.”





“Une mauvaise journée de temps en temps, cela peut arriver. Mais l’intensité doit toujours être là. Sinon, il y a plein de gars sur le banc”, a-t-il conclu. Le Real Madrid recevra le Celtic mercredi prochain pour assurer définitivement la première place du groupe. L’occasion de se racheter.