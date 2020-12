Le coup de gueule du papa de Neymar

Neymar blessé au Genou

Victime d’un violent tacle dans le temps additionnel de la rencontre entre le PSG et Lyon, dimanche soir, Neymar a quitté la pelouse du Parc des Princes en larmes et sur civière. Son père est fâché et reproche aux arbitres de ne pas sévir assez vite.





À côté de la victoire de l’Olympique Lyonnais de Jason Denayer, qui en ont profité pour dépasser le PSG et s’installer en tête de la Ligue 1 avec le LOSC, la sortie sur blessure de Neymar est l’autre image marquante du choc entre Lyon et le PSG de dimanche soir.

Victime d’un sévère tacle de Thiago Mendes, le Brésilien a dû être évacué sur civière. Et son père ne digère pas. “ Jusqu’à quand? On a tellement parlé de ça, on a tellement souligné ces excès de violence! Pourquoi ne pas arrêter au début, à la première faute, pourquoi attendre la 7e, 8e, 9e? On a laissé faie durant tout le match, pendant lequel Neymar a subi sa traditionnelle douzaine de fautes, toujours violentes. Cela encourage ce genre de joueurs et d’attitudes. Continuons et le football va réellement perdre beaucoup... JUSQU’À QUAND LA VICTIME SERA FAUTIVE ?? Dépendre de celui qui contrôle le match, de celui qui a l’opportunité de protéger... ahhh... Qu’est-ce que l’on peut faire...? Que Dieu prenne soin de toi.””, s’insurge Neymar Pai sur Instagram.





Auteur de ce tacle beaucoup trop appuyé, Thiago Mendes a rapidement tenu à présenter ses excuses. Neymar, pour sa part, devrait à nouveau être écarté des terrains. Le Brésilien passera des examens médicaux ce lundi, mais on évoque une grosse entorse en interne au PSG.