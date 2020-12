Le coup de gueule remarqué d’Antoine Griezmann: “On a tout fait de travers, c’est de notre faute”

Coup de Gueule d'Antoine Griezmann

Nouvelle déconvenue pour le FC Barcelone, humilié par la Juventus (0-3) de Cristiano Ronaldo mercredi en Ligue des champions. Le discours tenu après la rencontre par Antoine Griezmann et Ronald Koeman montre qu’il y a urgence.

Le Barça ne s’en sort plus. Déjà dans une situation comptable très compliquée en Liga, les coéquipiers de Lionel Messi ont perdu la première place de leur groupe en Ligue des champions. La formation catalane a effectivement été giflée par la Juventus (0-3) au Camp Nou au terme d’une nouvelle prestation très inquiétante.

À l’issue de la rencontre, Antoine Griezmann a poussé un coup de gueule largement relayé en Espagne. “On peut aller chercher des excuses un peu partout, mais le seul moyen est d’arrêter de se trouver des excuses et de travailler, car l’image que nous avons laissée est très moche”, a-t-il lâché.





L’international français a choisi des mots forts afin de provoquer une révolte chez ses coéquipiers: “En première période, nous avons été roulés dessus, on a manqué de tout, d’envie, d’attitude, de courir, d’attaquer... On a tout fait de travers. C’est un mauvais jour, un mauvais match. À qui la faute ? C’est de notre faute à nous les joueurs. C’est nous qui sommes sur le terrain. Il faut vouloir travailler et jouer.”