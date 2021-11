Le défi amical lancé par Marcell Jacobs, champion olympique du 100 m, à Usain Bolt

Marcell Jacobs défie Usain Bolt

L'Italien Lamont Marcell Jacobs, champion olympique du 100 mètres à Tokyo, a lancé un défi amical à la légende de l'athlétisme Usain Bolt, qui a récemment affirmé qu'il aurait pu gagner cette course tout en rendant hommage au vainqueur.





"Tu es mon héros, merci pour ton coup de chapeau, mais tu as également affirmé que tu étais sûr que tu aurais gagné donc je suis prêt à relever le défi", a écrit Marcell Jacobs dimanche sur son compte Instagram. "Je te propose de commencer avec une action caritative" consistant en une course généralement pratiquée par des groupes d'enfants, appelée rubabandiera en Italie, pour laquelle "tu viens avec ton équipe et je viens avec la mienne", a ajouté le coureur italien.





Dans le jeu ‘rubabandiera’ (vole le drapeau), deux groupes d'enfants s'affrontent en courant, deux par deux et chaque coureur appartenant à une équipe diverse, pour aller prendre un drapeau situé à une dizaine ou une vingtaine de mètres. C'est l'équipe qui a réussi à prendre le plus grand nombre de drapeaux qui l'emporte.