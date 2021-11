[Vidéo] Le dunk spectaculaire de LeBron James et l'expulsion de Kevin Durant

LeBron James a claqué un dunk dos au panier, dimanche lors de la victoire des LA Lakers sur Houston (95-85). Brooklyn a dominé Detroit (117-91), mais a perdu Kevin Durant, expulsé.





L'action : LeBron James s'envole avec les Lakers





Les Los Angeles Lakers ont battu les Houston Rockets (95-85) dimanche. Si Carmelo Anthony a été le meilleur marqueur de l'équipe californienne, avec 23 points, LeBron James a, lui, signé l'action la plus spectaculaire du match. La star des Lakers a claqué un superbe dunk dos au panier, dans le deuxième quart-temps, alors que LA avait déjà creusé un bel écart (40-24). James a fini la rencontre avec 15 points (plus sept rebonds et huit passes décisives).





La contre-perf : Kevin Durant prend la porte





Les Brooklyn Nets ont dominé les Detroit Pistons (117-91) et Kevin Durant a été le meilleur marqueur du match avec 23 points. Mais l'ailier fort de la franchise new-yorkaise n'a pas terminé la partie. Il a été expulsé durant le troisième quart-temps, pour avoir donné un coup de coude à Kelly Olynyk, son homologue des Pistons. Drôle de façon de fêter un anniversaire. Il y a 14 ans jour pour jour, Durant (33 ans) faisait ses débuts en NBA, sous le maillot des Seattle Supersonics. Samedi, il avait écopé d'une amende de 25 000 dollars pour avoir jeté un ballon en tribunes.