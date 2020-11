Le geste de grande classe d'Eto'o après son accident

Samuel Eto'o a été victime hier au Cameroun d'un accident de la route après une collision avec un autre véhicule. Le chauffeur qui a percuté Eto'o a ensuite pris la fuite avant d'être interpellé par la police camerounaise 15 kilomètres plus loin et d'être amené au commissariat.

Eto'o a alors décidé de se rendre au commissariat pour parler avec le chauffeur qui était assis et traumatisé. Eto'o s'est assis au sol à côté de lui, l'a réconforté et a ensuite retiré sa plainte et demandé au commissariat d'abandonner toutes les charges contre le chauffeur et de le libérer.