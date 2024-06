Le gros tacle de De Laurentiis envers Al-Khelaïfi et le PSG, qui courtisent Kvaratskhelia

Présent ce mercredi en conférence de presse afin de présenter son nouvel entraîneur, Antonio Conte, le président napolitain Antonio De Laurentiis a réaffirmé son intention de garder son ailier géorgien Khvicha Kvaratskhelia, sur les tablettes du PSG.







"Il n'y a pas de problèmes avec Kvara parce que nous avons un contrat : nous lui ferons une proposition de contrat et je ne vois aucun problème pour lui", a-t-il expliqué avant de glisser un gros tacle à Nasser al-Khelaïfi et au PSG. "Ensuite, il peut aussi y avoir ceux qui, contrairement aux règles, contactent les joueurs sans l'autorisation du club... Si quelqu'un contactait Kvaratskhelia sans y être autorisé et qu'il présidait également l'ECA (Association européenne des clubs), nous pourrions le rappeler à l'ordre."