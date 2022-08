Le hors-jeu semi-automatisé testé lors de la Supercoupe d'Europe Real-Francfort

L'UEFA a annoncé mercredi que le hors-jeu semi-automatisé sera introduit lors de la Supercoupe d'Europe, le 10 août, entre le Real Madrid et Francfort.



Le hors-jeu semi-automatisé va faire son apparition lors d'une compétition européenne. L'UEFA a annoncé que le dispositif SOAT sera utilisé le 10 août lors de la Supercoupe d'Europe entre le Real Madrid, vainqueur de la Ligue des champions, et Francfort qui a remporté la Ligue Europa. Cette technologie sera également introduite à partir de la phase de poules de la C1.



« L'UEFA est constamment à la recherche de nouvelles solutions technologiques pour améliorer le jeu et soutenir le travail des arbitres. Ce système innovant permettra aux équipes VAR de déterminer les situations de hors-jeu rapidement et avec plus de précision, améliorant le déroulement du jeu et la cohérence des décisions », a déclaré, dans un communiqué, le directeur de l'arbitrage de l'UEFA, Roberto Rosetti.