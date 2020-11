Le joli geste de Fulham pour rendre hommage à Pape Bouba

Pape Bouba Diop a marqué l'ensemble des clubs où il est passé. Dès l'annonce de son décès, ils ont tous présenté leurs condoléances. Fulham, formation de la Premier League anglaise où il a évolué pendant quatre ans, a décidé de jouer ce soir face à Leicester avec des brassards noirs pour marquer sa triste disparition et celle de Diégo Maradona.



The lads will wear black armbands tonight.



In memory of not only Diego Maradona, but also Papa Bouba Diop.#LEIFUL pic.twitter.com/hQ7X21RPlF