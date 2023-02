Le journaliste Elimane Ndao présente une nouvelle méthode de calcul de performances des footballeurs

Le journaliste Elimane Ndao présente une nouvelle méthode de calcul de performances

La startup média "Le Meilleur Joueur du Monde" a été lancée ce mercredi 22 février 2023 au Centre d'études des sciences et techniques de l'information (Cesti). Le "Meilleur Joueur du Monde" s'appuie sur un système de calcul mathématique pour évaluer les performances individuelles dans le football de haut niveau afin de désigner chaque année le meilleur joueur du monde. L’initiateur de ce projet est Elimane Ndao, journaliste et correspondant de France 24 à Dakar.





C'est en 2015 que l'étudiant en journalisme va mûrir l'idée doucement, mais sûrement. Sur son blog, il livre déjà des pistes, dans un article, sur comment pourrait-on attribuer le Ballon d’or de façon beaucoup plus objective. En mai 2021, le journaliste franchit un autre cap en proposant une méthode de calcul via les réseaux sociaux.





Par la suite, une méthode de calcul qui permet de comparer un attaquant et un défenseur central, un milieu de terrain et un gardien de but, voit le jour. ''C’est une méthode de proportionnalité qui m’a permis de les comparer, une méthode de calcul sur la base de statistiques, d’analyses de 200 matchs dans les cinq grands championnats européens", a fait savoir Elimane Ndao.





Cela a pris énormément de temps au journaliste pour pouvoir arriver à des conclusions selon lesquelles qu'autant de duels gagnés par le milieu de terrain devraient être équivalents à un but marqué par un attaquant. "C’est sur cette base que nous avons pu comparer et pouvoir attribuer des points, chaque fois qu'un joueur fait une performance pour qu'à la fin de la saison, qu'on fasse le cumul pour savoir le meilleur joueur", explique-t-il.





Le but d'apporter plus d'objectivité





"Ce projet est un constat sur plusieurs années d’un grand amateur de football", révèle le féru du ballon rond. Ce dernier a remarqué que le trophée le plus important pour les trophées individuels, à savoir le Ballon d’or, est remis de façon subjective. C’est par vote et souvent c’est deux personnalités dans les années 2010 qui remportent ce trophée que sont Messi et Ronaldo.





L’autre constat fait par Elimane Ndao est que les défenseurs centraux ont moins de chances de remporter ce Ballon d’or. "Ils ont 6 % de chances, depuis l’année 1956, première année d’attribution du Ballon d’or, alors que les joueurs à vocation offensive ont 94 % de chances de le remporter", se désole le journaliste.





Elimane Ndao évoque également le cas des joueurs africains. Selon les explications de l’initiateur de cette startup, dans l’histoire du Ballon d’or, depuis qu’il a été ouvert aux non-Européens en 1995, il n’y a que George Weah qui l’a remporté, parmi les joueurs africains. "Il a fallu attendre 27 ans pour voir Sadio Mané devenir deuxième du Ballon d’or. C’est la meilleure performance d’un joueur africain", fustige-t-il.





Elimane Ndao reconnait que la startup est le fruit d’injustices et de subjectivismes dans l’attribution de ce trophée individuel.





Une révolution dans l’univers du ballon rond





"Nous apportons une révolution dans la façon de voir le football loin du subjectivisme", affirme le féru de foot. Le Meilleur Joueur du Monde ambitionne d'apporter une alternative à cette première façon de nommer et d'évaluer les joueurs, grâce à des critères beaucoup plus objectifs. "C'est l'innovation que nous offrons avec ce media", soutient Elimane Ndao.





L'initiateur est entouré de statisticiens qui l'appuient dans sa tâche. Leur méthode de calcul se veut beaucoup plus efficiente et beaucoup plus fiable. Le média, composé d’un site et une partie données, va être complété par un magazine, à la fin de la saison, qui va dresser le portrait des 30 meilleurs joueurs, des analyses, des reportages.