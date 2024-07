Le kickboxeur Jamal Ben Saddik arrêté dans le cadre d’une enquête sur un enlèvement

Deux hommes de 22 et 33 ans, originaires de Ranst et d’Anvers, ont été arrêtés dans le cadre d’une enquête judiciaire sur l’enlèvement d’un Anversois de 29 ans, a indiqué le parquet d’Anvers lundi. Le trentenaire serait le kickboxeur anversois Jamal Ben Saddik.



Les deux individus ont été arrêtés la semaine dernière. “Le juge d’instruction a fait arrêter les suspects pour privation illégale de liberté avec menaces de mort, port d’arme prohibée et participation à une organisation criminelle”, selon la porte-parole du parquet, Kato Belmans. Le plus jeune a comparu lundi devant la chambre du conseil d’Anvers, qui a décidé de le maintenir en détention.



L’autre suspect, qui serait Jamal Ben Saddik selon une source, comparaîtra mercredi. “L’enquête est menée par la police judiciaire fédérale (PJF) d’Anvers sous la direction du juge d’instruction. Un lien possible avec le milieu de la drogue est actuellement évalué. Dans l’intérêt de l’enquête en cours, aucune information supplémentaire ne sera donnée”, a conclu Mme Belmans.