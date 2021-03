Le Kosovo menace de ne pas jouer contre l'Espagne qui ne le reconnait pas comme pays

Le Kosovo refuse de jouer contre l'Espagne

Le Kosovo pourrait ne pas jouer son match de qualifications pour le Mondial 2022 face à l'Espagne le 31 mars prochain. La fédération espagnole de football (RFEF) a nommé le Kosovo en tant que "territoire de Kosovo" sur son compte Twitter et ne le reconnait pas en tant que pays, a expliqué la fédération kosovare de football (FFK).

Sur une publication sur son compte Twitter mardi, l'équipe nationale espagnole a écrit que la 'Roja' allait débuter sa route vers le Mondial 2022 au Qatar "face à la Grèce, la Géorgie et le territoire de Kosovo".





La fédération kosovare a réagi dans la foulée par un communiqué, qualifiant ce terme de "provocation". "L'Espagne a toujours eu une attitude destructive envers le Kosovo depuis notre indépendance", a réagi la FFK. "Cependant, elle ne peut pas changer l'histoire. Le Kosovo est un pays indépendant qui est reconnu par les pays les plus démocratiques et développés au sein de l'UEFA et la FIFA depuis mai 2016. Il s'agit d'une réaction inacceptable de l'Espagne et nous avons pris contact avec la fédération espagnole de football. Nous nous attendons à une réaction rapide et s'ils ne réagissent pas, nous serons obligés de demander justice à l'UEFA.”





Les matches de l'équipe nationale du Kosovo sont joués selon les règles strictes de l'UEFA, et donc avec l'hymne et le drapeau nationaux", a poursuivi la FFK. "Si ce n'est pas le cas, nous ne jouerons pas. Nous ne ferons aucune concession à cet égard".