Le Maroc bat l'Afrique du Sud en ouverture des qualificatifs pour la CAN 2023

Pour la première journée de qualification pour la CAN 2023, le Maroc s'est défait de l'Afrique du Sud (2-1) et a pris la tête du groupe K.







Le Maroc de Vahid Halilhodzic a parfaitement débuté les éliminatoires pour la CAN ce jeudi soir. À domicile, il recevait l'Afrique du Sud coachée par Hugo Broos. Une rencontre outrageusement dominée dans les statistiques par les locaux, avec 29 tirs à 5 et une possession de 64 %.





Mais les Marocains se sont imposés d'un petit but seulement. Foster a ouvert le score dès la 8e minute avant qu'En-Nesyri (51e) puis El Kaabi (87e) n'offrent la victoire aux Lions de l'Atlas. Amine Harit, entré en jeu à la 68e, a été auteur d'une passe décisive sur le second but. Un retour réussi pour le Marseillais.