Le Maroc peut-il le faire ?

La fin de la Coupe du Monde approche à grands pas. Après le premier choc entre l’Argentine et la Croatie, mardi soir, nous aurons droit à une superbe rencontre mercredi, opposant la France au Maroc à l’occasion de la deuxième demi-finale !





Après avoir sorti la Belgique lors de la phase de poules, l’Espagne en huitièmes puis le Portugal en quart, c’est un autre gros morceau qui se dresse sur le chemin des Lions de l’Atlas. Pas favoris d’après les bookmakers, les hommes de Regragui disposent d’une très belle cote pour la qualification, et d’une énorme cote pour la victoire au terme des 90 minutes.





Si vous croyez en l’exploit des coéquipiers d’Achraf Hakimi, n’hésitez pas à tenter votre chance chez les opérateurs… Obtenez un bonus de 120€ sur Bwin grâce au site Sospronostics, spécialisé dans les pronostics de paris sportifs et qui vous dévoile tout de ce bookmaker.





Et si la cote proposée pour un succès des Marocains est si haute, c’est bien parce que la France sera très difficile à sortir. Pour rappel, elle vient d’éliminer l’Angleterre, l’une des nations favorites pour la victoire finale !





L’exploit serait d’autant plus retentissant que les Bleus sont les tenants du titre, et qu’ils visent un deuxième sacre consécutif… Sur le papier, il n’y a pas photo entre les deux nations, mais les Marocains ne sont plus à un exploit près, eux qui font rêver tout un continent depuis le 20 novembre dernier !