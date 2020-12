Le message de Bombardier à l’Etat du Sénégal

Depuis que l’épidémie de la covid-19 s’est installée dans le pays, la lutte sénégalaise a vu ses activités à l’arrêt. Ce qui ne plait pas du tout à Bombardier.



Le B52, comme on le surnomme, veut que l’l’Etat du Sénégal déconfine enfin l’arène. Car depuis l'avènement de la covid-19 au Sénégal, les lutteurs souffrent.



«Actuellement le sport traverse des moments très difficiles à cause de la covid-19 qui a tout freiné depuis la saison écoulée. Nous prions pour que le Bon Dieu puisse nous aider à vaincre cette pandémie pour qu’on puisse reprendre normalement nos activités, car les sportifs sont très fatigués en ce moment. La nouvelle équipe du Cng a été installée, maintenant il est temps que l’Etat rouvre le plus rapidement possible l’arène car tous les autres secteurs sont en train de bien fonctionner», a-t-il déclaré dans le quotidien Lamb. Une requête qui ne sera pas facile à satisfaire au vu de la seconde vague qui s’installe progressivement.