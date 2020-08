Le message de Neymar pour ses coéquipiers

Abattu, en pleurs, après la finale de la Ligue des champions perdue dimanche par le PSG au profit du Bayern (1-0), Neymar s’était muré depuis dans le silence. Il a refait surface ce mardi soir.







C’est évidemment sur les réseaux sociaux que la star auriverde s’est exprimée, deux jours après la désillusion de Lisbonne. Cela à travers un message destiné à ses coéquipiers parisiens. « Félicitations à chaque joueur et à chaque membre du staff. Nous n’avons pas fini comme nous le souhaitions, mais c’était incroyable de vivre ce que nous avons vécu. »





Et de se projeter vers la suite : « Il s’agit maintenant de se ressourcer et de revenir plus fort, avec toujours cette volonté de gagner. » Le tout avec une conclusion en français dans le texte : « Allez Paris ».





Le retour du PSG à la compétition est programmé le 10 septembre prochain à Lens, pour un match de la 2e levée de Ligue 1. Trois jours avant un choc contre l’OM au Parc des Princes.