Le message Pathé Ciss à son frère Saliou, absent de la liste de Cisse

Le message de Pathé Ciss à son frère Saliou Ciss

Désigné meilleur latéral gauche de la dernière Can, Saliou Ciss n’a pas été sélectionné par Aliou Cissé pour disputer la Coupe du monde qui démarre dans quelques jours au Qatar. Mais, son frère Pathé Ismaila Ciss fait bel et bien partie du groupe des Lions. Une première grande compétition avec l’équipe nationale du Sénégal pour le milieu de terrain du Rayo Vallecano (Liga espagnole). A travers un tweet, il s’est réjoui de cette nouvelle en faisant un clin d’œil à son grand frère non sélectionné. « Une immense joie de pouvoir représenter ma nation pour la coupe du monde au Qatar. La Famille sera bien représentée » a-t-il déclaré.