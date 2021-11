Le message touchant de l'entraîneur de Monaco à destination de Krépin Diatta

L'entraîneur de l'As Monaco, Niko Kovac, a réagi, à la blessure de Krépin Diatta.





"Nous sommes évidemment tous très tristes et déçus. Cela semble être une blessure de longue durée, mais nous ne savons pas encore exactement combien de temps il sera absent. Nous espérons qu’il reviendra vite, encore plus fort. Krépin a connu de bons moments depuis son arrivée mais a aussi eu de petits pépins ou joué de malchance. Nous sommes une famille, nous sommes avec lui et nous espérons vite le revoir", a-t-il dit, en conférence de presse, à la veille du match contre la Real Sociedad (5e journée de la Ligue Europa).