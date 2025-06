[Analyse tactique] Le Mezzala, ce poste centenaire remis à jour par Pape Thiaw

Le poing rageur, le visage fermé... Pape Thiaw était partagé entre bonheur et soulagement, au coup de sifflet final du match Angleterre-Sénégal, remporté 3-1 par ses joueurs. Critiqué après les derniers matchs poussifs des Lions, il venait, en effet, de frapper un gros coup en remportant sa bataille tactique face à Thomas Tuchel. Ses choix ont été payants et son audace récompensée.









Lors de ce match, le nouveau sélectionneur a confirmé une palette déjà vue lors des précédentes rencontres : l'utilisation du Mezzala. Ce poste est devenu très célèbre et répandu, il y a une centaine d'années, mais que très peu d'entraîneurs utilisent de nos jours.









Le Mezzala, c'est un milieu de terrain axial, qui joue excentré en possession. Ce poste a été très répandu dans les années 20-30, notamment en Italie. À l'époque, les équipes évoluaient souvent avec deux attaquants de pointe, un meneur de jeu et deux milieux axiaux devant une sentinelle. Ces deux milieux avaient pour rôle de faire le boulot classique d'un milieu de terrain en phase défensive, mais de se transformer en ailier une fois le ballon récupéré. À l'époque, les latéraux n'occupaient pas systématiquement le couloir en phase offensive : les coaches ont donc "inventé" ce poste pour l'occupation des couloirs. D'ailleurs, le nom Mezzala est le dérivé du mot qui signifie demi-ailier.









Aujourd'hui, ce poste a beaucoup évolué. En quelque sorte, il a même été modifié. En effet, avec l'émergence des latéraux offensifs et le poste d'ailier, le Mezzala a été remplacé par le box-to-box dans le football moderne. Ce dernier se déplace verticalement, d'une surface à une autre, d'où son nom (boite à boite ou surface à surface). Mais le box-to-box est différent du Mezzala qui, lui, navigue diagonalement entre le milieu vers l'aile.









En équipe nationale du Sénégal, ce poste centenaire est déjà la pièce maîtresse de Pape Thiaw. Le sélectionneur l'a utilisé pour la première fois, le 11 novembre 2024, lors de la réception du Burundi en éliminatoires de la CAN-2025. Ce jour-là, Pape Thiaw avait décidé de laisser de côté son 4-2-3-1 pour un 4-3-3 plat. Une disposition tactique dont Habib Diarra a bénéficié. Face aux Burundais, le capitaine du RC Strasbourg va marquer les deux buts du Sénégal. Dans les vestiaires, Pape Thiaw s'est félicité de sa nouvelle trouvaille. Depuis, il ne la quitte plus et les résultats sont probants, avec 4 buts de Diarra lors de ses 4 derniers matchs en sélection. Série qu'il n'avait jamais connue en carrière.









La consigne tactique est claire : Habib Diarra doit prendre le couloir, permettant à Iliman Ndiaye de se recentrer. Une flexibilité tactique qui a donné du fil à retordre à Thomas Tuchel et ses hommes lors du succès 3-1 des Sénégalais à Nottingham.









Si les résultats sont positifs et que Thiaw l'a choisi, c'est parce que le Mezzala a beaucoup plus de chance de se retrouver face au but que les milieux relayeurs traditionnels. Historiquement, les joueurs qui ont excellé à ce poste ont toujours une bonne technique, une bonne vision de jeu et surtout des capacités athlétiques pour multiplier les courses tranchantes sur l'aile. Face à l'Angleterre, le but d'Habib Diarra symbolise ce que doit être ce poste. Le milieu sénégalais a pris le couloir avec un appel en profondeur, prenant de revers la défense anglaise sur une passe de Koulibaly pour aller marquer. Face au Burundi, il avait quasiment fait le même appel pour marquer d'une balle piquée.









Ces dernières années, quelques entraîneurs ont remis à jour ce poste centenaire. L'un d'eux est Pep Guardiola, avec son métronome Kevin de Bruyne. Le Belge multipliait les dédoublements pour apporter du danger dans la surface. En effet, le Mezzala, qui arrive souvent lancé dans le dos des défenseurs est une arme redoutable.









En 2014, Carlo Ancelotti l'avait aussi utilisé, en repositionnant Angel Di Maria au milieu, qui prenait le couloir gauche en possession du ballon, pour permettre à Cristiano Ronaldo de se recentrer. Un choix tactique qui sera payant, puisque le Real Madrid sera sacré champion d'Europe, avec un grand Di Maria en finale.









Pape Thiaw n'est pas le premier sélectionneur sénégalais à moderniser son plan tactique. Aliou Cissé, lors de la CAN-2023, avait aussi revisité le poste de demi-centre, comme expliqué sur Seneweb le 16 janvier 2024. Malheureusement, face à la Côte d'Ivoire, Cissé va changer ses plans, après le but matinal des Sénégalais, pour directement passer dans un 5-2-3 immuable. Ce qui causera, d'une manière, la défaite et l'élimination des Lions face aux Ivoiriens.