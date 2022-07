Le Mondial de Paul Pogba menacé

Paul Pogba, Joueur France

La France devra-t-elle défendre son titre sans Paul Pogba, au Qatar, l’hiver prochain? Le médian français, blessé au genou, pourrait être opéré et manquer la Coupe du monde 2022 où les Bleus, sacrés en Russie en 2018, tenteront de faire le doublé.





À peine de retour à la Juventus, Paul Pogba est déjà indisponible. Le milieu de terrain français, arrivé en provenance de Manchester United, souffre d'une lésion du ménisque latéral, comme l’a révélé son club ce mardi.





Une lésion qui pourrait empêcher Paul Pogba de participer à la prochaine Coupe du monde. Selon la Gazzetta dello Sport, le staff médical turinois préconise une intervention chirurgicale pour régler le problème. S’il passe par la case opération comme le souhaite son club, Paul Pogba sera sur la touche pour plusieurs mois et devra faire une croix sur le Mondial 2022.