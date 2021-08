PSG : Guéri du coronavirus, Gana Guèye retrouve le groupe

Le milieu sénégalais, Idrissa Gana Gueye, figure dans le groupe communiqué ce vendredi, 20 août, par le PSG pour le déplacement à Brest (21 heures) en Ligue 1. Par contre, les supporters devront encore attendre pour voir Messi à l’œuvre. Arrivé il y a huit jours à Paris, l’Argentin ne fera pas le déplacement ce vendredi (21 heures) à Brest pour la 3e journée de L1.



Préparation en séances pour Messi et Neymar



En effet, Messi a eu huit jours d’entraînement dans les jambes et le staff technique parisien a jugé qu’il était plus opportun de ne prendre aucun risque en le faisant jouer, malgré la forte envie des fans parisiens de le voir à l’œuvre. Tout comme Messi, Neymar est préservé.



Cependant, le gardien sacré champion d’Europe avec l’Italie, Donnarumma, sera de la partie. Tout comme Marquinhos, Di Maria ou encore Verratti.

Pour rappel, Idrissa Gana Gueye, testé positif à la Covid-19, avait manqué la finale du Trophée des Champions, remporté, 1-0, par Lille, début août.