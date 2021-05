Le Paris Saint-Germain ouvre une Académie au Sénégal !

Une fois n’est pas coutume. Le Paris Saint-Germain veut développer sa philosophie en Afrique. Après avoir ouvert ces dernières années un centre de formation au Maroc, en Egypte et au Rwanda notamment, le PSG se tourne vers le Sénégal.







Le Club de la capitale française va, en effet, implanter un centre de formation au Sénégal. L’annonce a été faite ce lundi 03 avril 2021 à travers un communiqué diffusé sur le nouveau site de l’Académie. « La Paris Saint-Germain Academy Sénégal propose une formation footballistique professionnelle aux garçons et filles de tous niveaux de 6 à 18 ans. Tous les entraîneurs sont certifiés Paris Saint-Germain et /ou licenciés UEFA et appliquent le programme officiel du Paris Saint-Germain conçu en France pour les meilleurs joueurs du monde tels que Neymar Jr, MBappe et Di Maria », peut-on lire en première page du site.







Ainsi, le Sénégal sera, à ce titre, le quatrième pays d’Afrique à bénéficier de l’implantation d’une académie du Club actuellement engagé dans les demi-finales de Ligue des Champions 2020-2021, après le Maroc, l’Egypte et récemment le Rwanda. En effet, La PSG Academy est l’Académie officielle du Paris Saint-Germain qui existe déjà dans plusieurs pays des quatre coins du monde. « La Paris Saint-Germain Academy bénéficie déjà de la confiance de plus de 20 000 jeunes footballeurs en Amérique du Nord et du Sud, en Asie, en Afrique, dans divers pays européens dont la France, l’Allemagne, le Portugal, le Royaume-Uni et la Russie », martèle le communiqué.







Le choix du Sénégal, « La Paris Saint-Germain Academy Sénégal se spécialise dans le développement de joueurs de tous niveaux en leur offrant un entraînement sur-mesure et adapté à chacun. L’objectif étant de former les joueurs dans des conditions d’entrainement professionnelles afin qu’ils atteignent leur meilleur niveau, tout en leur proposant des opportunités uniques tout au long de leur formation. La Paris Saint-Germain Academy Sénégal inculque aux joueurs les vraies valeurs et la philosophie du football telles que le fair-play, le respect et l’engagement. », justifie la PSG Academy.