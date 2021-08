Le plan du PSG pour CR7 en cas de départ de Mbappé

Le média espagnol précise que le Paris Saint-Germain se serait fait à l'idée de voir filer Kylian Mbappé libre dans un an au Real Madrid, car le Bondynois ne semble toujours pas décidé à apposer sa signature sur un nouveau contrat avec le club qu'il a rejoint en 2017. Et ce malgré le nouveau coup de pression de Nasser Al-Khelaïfi ce jeudi dans L'Equipe. "Kylian est au centre de notre projet. Aujourd'hui, on a une équipe très forte, une des meilleures au monde... Mais je pense que Kylian a tout pour rester ici... Personne ne comprendrait s'il partait aujourd'hui', a-t-il déclaré.Mais depuis de longues années, la direction parisienne aimerait réunir les trois joueurs qui sont montés sur le podium du Ballon d'Or 2015 : Lionel Messi, Cristiano Ronaldo et Neymar. Jorge Mendes serait déjà au courant de l'intérêt du Paris Saint-Germain, assure AS, qui évoque une collaboration sur deux saisons. Ce qui ferait durer l'international portugais jusqu'à 39 ans.