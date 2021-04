Le premier maillot de Diego Maradona à la Coupe du monde aux enchères

Le premier maillot porté par Diego Maradona en Coupe du monde (1982) dédicacé par la regrettée idole argentine, a été mis aux enchères.



Un maillot dédicacé « une fois dans une vie » porté par Diego Maradona, lors de son tout premier match de Coupe du monde, a été mis aux enchères. Le maillot rayé bleu et blanc, que Maradona portait contre la Belgique le 13 juin 1982 (0-1), porte sa signature et devrait rapporter entre 150 000 et 200 000 dollars, selon les estimations du commissaire-priseur du Gotta Have Rock and Roll, basé dans le New Jersey.



« En ce qui concerne une vente aux enchères publique, il n'y a jamais eu de pièce comme celle-ci. Et il est difficile de dire qu'il y en aura d'autres », a déclaré Alex McNicholl, responsable du projet Gotta Have Rock and Roll.

Diego Maradona est décédé le 25 novembre 2020 d'un arrêt cardiaque à l'âge de 60 ans. Il a remporté la Coupe du monde avec l'Argentine en 1986.