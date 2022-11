[Images] Le Président de la CAF rend visite aux Lions

Le Président de la Confédération Africaine de Football (CAF), Patrice Motsepe, a fait le déplacement dana l’hôtel des Lions à la veille de la rencontre contre les Pays-Bas. Le dirigeant a délivré un message de motivation pour Aliou Cissé et ses hommes.

CAF President Dr Patrice Motsepe visiting African champions, Senegal in Doha ahead of their FIFA World Cup Qatar 2022 opening match. #CAF #FIFAWorldCup #Senegal pic.twitter.com/5HvRHpkqj5