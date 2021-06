Le président de la FIBA, Hamane Niang, accusé d'avoir « ignoré » des comportements de harcèlement sexuel entre 1999 et 2011

Hamane Niang, Président Fiba

Le Malien Hamane Niang s'est retiré « au moins temporairement » de son poste de président de la Fédération internationale de basket (FIBA) ce dimanche, suite à la publication d'une enquête du New York Times le visant pour avoir « ignoré » des comportements de harcèlement sexuel durant 12 ans.

Selon les informations du New York Times, le Malien Hamane Niang, président de la Fédération internationale de basket (FIBA), a « largement ignoré l'agression de femmes pendant une douzaine d'années entre 1999 et 2011, lorsqu'il a d'abord été président de la Fédération malienne de basket, puis ministre des Sports du pays. » À la suite d'une enquête réalisée par le journal américain sur des allégations de harcèlement sexuel systémique sur des dizaines de joueuses au Mali, majoritairement au moment des faits présumés, Hamane Niang a décidé de se retirer « au moins temporairement » de ses fonctions.

Dans un mail envoyé au New York Times, il « rejette fermement » les accusations portées par Jere Longman et Romain Molina, auteurs de l'enquête : « Je n'ai jamais été impliqué et je n'ai jamais eu connaissance des accusations décrites dans votre correspondance. »





Dans un communiqué publié lundi, la FIBA indique qu'elle a pris connaissance des informations du journal, « les a partagées avec l'officier d'intégrité indépendant Richard McMillen, qui a ouvert une enquête », « réclamé la collaboration de la Fédération malienne » et rappelle qu'elle a « une tolérance zéro à l'égard de toutes les formes de harcèlement et d'abus » tout en respectant la présomption d'innocence de Hamane Niang, dans l'attente de nouveaux éléments.