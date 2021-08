Lionel Messi

Le club a annoncé jeudi que sa légende ne restera pas dans l’équipe la saison prochaine, malgré une « intention claire des deux côtés » de signer un nouveau contrat.





Le président du F.C. Barcelone Joan Laporta a expliqué vendredi les raisons du départ de Lionel Messi, au lendemain de l’annonce par le club que sa légende ne restera pas dans l’équipe la saison prochaine.





Laporta a commencé par reconnaître que Messi voulait rester à Barcelone et de même le club avait l’intention de le prendre.





Toutefois, il a affirmé qu’après avoir effectué une analyse technique de la situation économique de l’entité et des risques liés à la poursuite du « meilleur footballeur du monde », ils ont conclu qu’il n’était pas viable de signer un nouveau contrat.





« Je ne suis pas prêt à hypothéquer le club pour personne »,a souligné Laporta en faisant référence au fait que pour signer Messi, ils étaient tenus d’hypothéquer les droits audiovisuels de Barcelone pour un demi-siècle. « Il y avait des raisons économiques objectives très claires ».





« Malheureusement, nous avons reçu un héritage infâme. La masse salariale représente 110 % des revenus du club. Nous n’avons pas de marge de manœuvre salariale et LaLiga ne nous permet pas de l’élargir », a ajouté le président de l’ensemble bleu.





« Ce qui est vrai, c’est qu’avec Leo [la situation économique] aurait été insoutenable. Des erreurs ont été commises dans le passé qui ont affecté la situation actuelle », a-t-il poursuivi.





À cet égard, il a laissé entendre que la situation est inconciliable et qu’il « ne veut donner de faux espoirs à personne » au sujet d’une éventuelle renégociation.





Messi mérite tout. Je suis triste, mais nous avons fait de notre mieux pour le Barça », a-t-il déclaré, tout en révélant que l’Argentin avait des propositions d’autres clubs et lui aurait aimé le meilleur dans sa carrière sportive. En outre, il a reconnu que « Leo a fait tout ce qu’il a pu et plus encore, de sorte qu’ils n’ont rien à lui reprocher.





Même avec le départ de Messi, Laporta a fait remarquer qu’ils devront travailler à résoudre la situation du club, soulignant que la saison dernière, ils se sont retrouvés avec plus de pertes que prévu. « Nous devons reconduire la politique salariale sportive. Nous devons rationaliser les salaires », a-t-il défendu.





Dans un communiqué jeudi, le Barça a indiqué qu’il y avait une « intention claire des deux côtés » de signer un nouveau contrat pour le maintien de Messi dans l’équipe, mais il y avait « des obstacles économiques et structurels »,en particulier par la réglementation espagnole de la Liga.





Messi est officiellement devenu joueur autonome le 1er juillet dernier. Suite aux rumeurs d’il y a quelques mois sur une éventuelle marche du club, les deux parties étaient parvenues à un accord sur le renouvellement du « Dix », après que l’attaquant a accepté une réduction de salaire significative, près de 50%. Toutefois, la situation économique du F.C. Barcelone est critique et on estime qu’elle a une dette brute de plus d’un milliard d’euros, soit environ 1,183 milliard de dollars.





Jeudi, le conseil d’administration du club catalan a fait ses adieux à Messi: « Le Barça tient à remercier de tout cœur la contribution du joueur à l’agrandissement de l’institution et lui souhaite bonne chance dans sa vie personnelle et professionnelle ».





La légende de Messi





Messi a ajouté aux rangs inférieurs de Barcelone en Décembre 2000. Près de quatre ans plus tard, le 16 octobre 2004, l’attaquant argentin de 17 ans a fait ses débuts en équipe première lors d’un match contre son rival de la ville, l’Espanyol.





À partir de ce moment, le footballeur originaire de la ville de Rosario a fait une énorme légende dans sa carrière professionnelle de 17 ans, couvrant 35 trophées soulevés.





Les supporters culinaires n’oublieront jamais que Messi a obtenu 10 trophées de Liga; 4 Ligues des Champions d’Europe; 7 Copas del Rey; 3 Coupes du monde des clubs; 8 trophées de la Super Coupe d’Espagne; entre autres palmarès. ?????? ¡ÚNICO, Leo! ???? pic.twitter.com/zKVQcT2wSg — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) July 11, 2021





En 778 matchs officiels, Messi a marqué 672 buts et récolté 288 passes décisives, devenant ainsi le plus grand joueur de l’histoire du F.C. Barcelone.





Non seulement le club catalan perd avec la sortie de Messi, mais aussi la Liga espagnole. Les diverses rumeurs indiquent que peu d’équipes pourraient payer leur salaire juteux à la star argentine. L’attaquant a été lié au Paris Saint-Germain (PSG) du championnat de France; avec Manchester City et Manchester United, tous deux d’Angleterre.