Le Prince William enterre la Super Ligue

Le duc de Cambridge est sorti du silence pour se positionner contre la création de la Super Ligue.



L’onde de choc provoqué par l’annonce du lancement d’une Super Ligue, rassemblant de façon permanente douze clubs fondateurs – six clubs anglais, trois espagnols et trois italiens – s’est fait ressentir au-delà du simple rectangle vert. De nombreux gouvernements européens sont montés au créneau pour rejeter le projet mené par quelques clubs comptant parmi les plus puissants de la planète.

Grand passionné de sport et de ballon rond, le Prince William est lui aussi sorti de sa réserve, au travers d’un communiqué, pour s’opposer à cette nouvelle compétition. Il faut dire qu’outre-Manche, où le football est né, la nouvelle a eu l’effet d’une bombe et suscité la réaction de nombreuses personnalités de tous horizons.

« Je partage les préoccupations des supporters »



« Aujourd’hui, plus que jamais, nous devons protéger l’ensemble de la communauté du football – du plus haut niveau à la base – et les valeurs de compétition et d’équité qui sont au cœur de celle-ci, a-t-il soutenu. Je partage les préoccupations des supporters concernant le projet de Super League et les dommages qu’il risque de causer au jeu que nous aimons. »