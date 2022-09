Le PSG acte les départs de Gana Gueye et Abdou Diallo

Le PSG a officialisé jeudi les départs des défenseurs Abdou Diallo (RB Leipzig), du milieu Idrissa Gueye (Everton) et de Kurzawa (Fulham).

Les trois joueurs ne faisaient plus partie des plans de la nouvelle direction sportive du PSG, formée par Luis Campos (conseiller football) et Christophe Galtier (entraîneur), qui a réussi à se séparer de la plupart des joueurs jugés "indésirables", en attendant de régler les cas de Mauro Icardi et de Julian Draxler à quelques heures de la clôture du marché des transferts, jeudi à 23h.





Diallo (26 ans), arrivé en 2019 en provenance du Borussia Dortmund, n'a jamais réussi à s'imposer dans la capitale et retrouve la Bundesliga dans le cadre d'un prêt avec option d'achat.





Quant à Kurzawa (29 ans), débarqué à Paris en 2015 de Monaco, il est rapidement passé d'un statut de titulaire et de grand espoir français au poste d'arrière gauche à un rôle de remplaçant, étant barré par le Brésilien Maxwell, l'Espagnol Juan Bernat puis le Portugais Nuno Mendes.





Kurzawa, qui compte 13 sélections en équipe de France, est même resté sans jouer toute la saison dernière après avoir pourtant renouvelé son contrat avec le PSG pour quatre ans en 2020.





Gueye (32 ans), parti à Everton dans le cadre d'un transfert définitif, rejoint de son côté la longue liste des joueurs cédés dans l'entre-jeu (Wijnaldum, Herrera, Dina-Ebimbe, Paredes) alors que dans l'autre sens, Paris a enregistré les arrivées des milieux Vitinha, Renato Sanches et Fabian Ruiz.





Arrivé à Paris en 2019 en provenance d'Everton, Gueye était censé devenir l'un des leaders du milieu du PSG aux côtés de Marco Verratti et de prendre la relève de Thiago Motta. Mais le Sénégalais n'est jamais parvenu à faire oublier l'Italien.