Le PSG aurait déjà contacté Zinedine Zidane

Zinedine Zidane est l'un des entraîneurs les plus courtisés sur le marché, depuis son départ du Real Madrid.







Sans club depuis son départ du Real Madrid en juin dernier, Zinedine Zidane est l'un des hommes les plus courtisés sur le marché des entraîneurs. Mais le technicien de 49 ans attend que le bon challenge se présente à lui pour saisir une opportunité ne se refusant pas. S'il rêve de l'équipe de France, ZZ pourrait être de plus en plus lié au Paris Saint-Germain, où l'avenir de Mauricio Pochettino s'inscrit en pointillés, dans les prochaines semaines.