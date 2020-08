Le PSG déjà sur les rangs pour Messi ?

Le FC Barcelone en est persuadé : l’entourage de Lionel Messi serait déjà en contacts avancés avec des formations telles que le PSG et Manchester United.







Si Lionel Messi gagne son bras de fer avec le Barça, peu de clubs auront la capacité de l’accueillir. En Europe actuellement – et en admettant que l’Argentin veuille privilégier le challenge sportif à des destinations plus exotiques mais aussi plus lucratives – les prétendants ayant les épaules suffisamment solides pour s’offrir le sextuple Ballon d’Or se comptent sur les doigts d’une main.





Echaudé par la décision de son joueur vedette, le FC Barcelone en est persuadé : La Pulga n’aurait pas agi ainsi sans garantie aucune pour son avenir. Autrement dit, si l’intéressé a déjà avancé ses pions en réclamant son bon de sortie – jusqu’à accepter l’idée même d’aller au clash avec son club de toujours – c’est bien parce que d’autres clubs lui ont fait des promesses et se sont engagés à les tenir.





Tuchel : « Messi est le bienvenu »





Pour le Barça, il ne fait aucun doute que le PSG et Manchester United figurent parmi ces opportunistes courtisans, rapporte Sport ce mardi soir. « Les Parisiens sont prêts à signer Messi pour renforcer leur attaque au côté de Mbappé et Neymar », insiste le média catalan. « Le PSG est à l’affût depuis des jours, considérant l’opération comme une opportunité historique. […] Ils veulent gagner la Ligue des champions et l’arrivée de Messi serait un atout majeur pour les Parisiens. »





Plus globalement, la presse espagnole estime que Paris et United ont les moyens nécessaires pour boucler une telle opération. Plus que Manchester City ou l’Inter Milan, qui pourrait toutefois s’inspirer du cas Ronaldo à la Juventus pour rafler la mise. Sondé sur la perspective de voir un jour Messi enrichir son effectif, Thomas Tuchel, le coach du PSG, n’avait pas caché son enthousiasme après la défaite de son équipe face au Bayern en finale de la C1, dimanche dernier (1-0). « Il est le bienvenu, avait-il clamé sur l’antenne de BT Sport. La prochaine saison sera très exigeante sans aucune interruption. Nous devons construire une équipe forte et solide. […] Quel entraîneur dirait non à Messi ? »