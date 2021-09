Le PSG devra remodeler son milieu de terrain face à Bruges en Ligue des champions

Ce mercredi, le Paris Saint-Germain affronte le Club Bruges au Parc des Princes le compte de la 1ere journée de la phase de groupes de la Ligue des Champions (coup d’envoi à 21h, diffusion sur Canal+ et RMC Sport). A la veille du match, L’Equipe a fait le point sur le groupe parisien avec les absents et les retours. Il est notamment rappelé qu’Idrissa Gueye (milieu de 31 ans) et Angel Di Maria (ailier de 33 ans) seront suspendus, alors que Marco Verratti (milieu de 28 ans) devrait être forfait.



« Marco Verratti, touché à un genou lors du dernier rassemblement international avec l’Italie, ne s’est une nouvelle fois pas entraîné avec le groupe hier matin. Pochettino pourrait décider de conserver son schéma en 4-3-3, celui qu’il privilégie depuis le début de saison. Dans cette hypothèse, Ander Herrera et Wijnaldum évolueraient dans un rôle de relayeurs et il s’agirait de déterminer l’identité de la sentinelle : Danilo Pereira ou Leandro Paredes?



L’équipe probable :



K. Navas – Hakimi, Marquinhos, Kimpembe, A. Diallo – Wijnaldum, Danilo P. ou Paredes, Herrera – Neymar, Messi, Mbappé. »



C’est une équipe tout à fait pendable, mais on reste tout de même prudent alors qu’il peut y avoir du changement d’ici à la composition officielle. On n’oublie pas que le onze annoncé le matin de la rencontre peut déjà être différent de celui de la veille. Seulement, on peut penser que le trio offensif Neymar/Messi/Mbappé va être aligné pour la première fois. Reste à voir dans quelle formule. Attendons pour avoir plus de certitudes.