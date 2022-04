Le PSG domine l'OM et se rapproche de son 10e titre

Au terme d'un match décevant et haché, le PSG a remporté le Classique face à l'OM (2-1), ce dimanche. Il compte désormais 15 points d'avance sur son rival. Le titre ne semble plus pouvoir lui échapper.







Le match : 2-1





Ce Classique avait beau être l'un des plus importants depuis plus de trente ans, au niveau du classement, il n'aura pas été le match le plus spectaculaire de la saison. Dans un Parc des Princes rempli mais muet la plupart du temps, en raison de la fronde des supporters parisiens, le PSG a fini par s'imposer (2-1), ce dimanche, augmentant ainsi son avance sur son rival en tête du classement (+15 points) et se rapprochant de son dixième titre. Mais une question demeure après cette rencontre, quel était le projet de l'OM ? Car pour inquiéter les Parisiens, se montrer dangereux du moins, mieux valait-il peut-être jouer avec des attaquants. Or ni Dimitri Payet, ni Amine Harit, entré à la mi-temps, n'en est un. Sa deuxième place suffit au club olympien manifestement.

Le fait : un penalty discutable pour le PSG





Juste avant la mi-temps, le PSG a bénéficié d'un penalty grâce à l'intervention du VAR. Après visionnage des images, Monsieur Letexier a été invité à aller checker lui-même l'action, une main supposée de Valentin Rongier sur une passe de Neymar. Au vu du bras décollé du Marseillais, l'arbitre a décidé de le sanctionner, logiquement selon les règlements. Mais avait-il eu accès aux meilleures images ? Car sur l'une d'entre elles, on voit clairement que le ballon touche d'abord la cuisse de l'ancien Nantais avant d'aller heurter son coude. Or, le texte stipule que si c'est le cas, la faute ne doit pas être sifflée.





7

Kylian Mbappé est devenu le meilleur buteur de l'histoire des Classiques en Ligue 1 à égalité avec Zlatan Ibrahimovic (7 réalisations).