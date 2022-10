Le PSG écrase Ajaccio avec, notamment, un bijou du duo Messi-Mbappé

Il n’y a pas eu de suspense ce vendredi en Corse. En ouverture de la 12ème journée de Ligue 1, le PSG a joué à son rythme face à des Ajacciens inoffensifs (3-0) et renforce ainsi son avance au tête du classement en attendant les autres rencontres du week-end.

Le football est simple quand il est joué par des joueurs talentueux et quand ce PSG, joue ne serait-ce qu’à 50% de ses capacités, presque personne ne peut lutter en Ligue 1.

Sans Ramos et Neymar, suspendus et sans les blessés Mendes, Danilo et Kimpembe, le PSG a baladé Ajaccio. Quand Leo Messi accélérait, il n’y avait plus de match. C’est d’ailleurs l’Argentin qui a lancé Kylian Mbappé qui ouvre le score à a limite du hors-jeu (24e).

Après plusieurs opportunités dilapidées devant le but de l’ACA, le PSG reprend la seconde période sans forcer et puis sur une nouvelle fulgurance de la Pulga, Mbappé est trouvé, l’attaquant français réussit une belle talonnade et remet pour Messi qui aspire l’âme de Leroy d’une feinte et marque d’une pichenette dans le but déserté, quelle classe (78e) !

Avant d’arrêter les machines, Messi adresse un nouveau caviar à Mbappé qui prend à nouveau de cours Leroy (82e). Le match est plié. Il n’y a jamais eu de suspense. A l’heure du décompte, il y a un doublé et une passe décisive pour Mbappé et un but et deux passes décisives pour Messi.

Les Parisiens n’auront plus qu’à regarder tranquillement le choc entre l’OM et Lens, samedi soir à 21 heures.