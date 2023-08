Le PSG officialise le numéro de Dembélé

Transféré pour un peu plus de 50 millions d'euros en provenance du FC Barcelone, Ousmane Dembélé connait désormais son numéro sous sa nouvelle tunique parisienne.

L'ex joueur du Stade Rennais habitué à arborer le numéro 7 se retrouve cette fois avec le numéro 10 laissé libre depuis le départ de Neymar à Al Hilal.

Le PSG a officialisé la nouvelle via ses plateformes digitales.

