Le PSG officiellement déclaré champion de France, l'OM en Ligue des champions

La LFP a officialisé ce jeudi le titre de champion de France du PSG, le 9e pour le club de la capitale. L'OM est directement qualifié pour la C1 tandis qu'Amiens et Toulouse sont relégués.







Alors que la LFP a mis fin officiellement aux Championnats de Ligue 1 et de Ligue 2, le PSG a été officiellement désigné champion de France. « Le classement prend en compte un indice de performance selon le nombre de points marqués sur tous les matches joués, a expliqué Didier Quillot. Pour départager les égalités sur cet indice de performance, les confrontations particulières ont été retenues. C'est la même règle que celle adoptée par la Fédération française de football. »





Le classement de la Ligue 1

1. Paris-SG

2. Marseille

3. Rennes

4. Lille

5. Nice

6 Reims

7. Lyon

8. Montpellier

9. Monaco

10. Strasbourg

11. Angers

12. Bordeaux

13. Nantes

14. Brest

15. Metz

16. Dijon

17. Saint-Étienne

18. Nîmes

19. Amiens

20. Toulouse





Le PSG, l'OM et le Stade Rennais sont qualifiés pour la Ligue des champions tandis qu'Amiens et Toulouse sont relégués le principe de deux montées et deux descentes ayant été adopté par le conseil d'administration de la Ligue. « Il n'y aura pas de barrages entre la Ligue 1 et la Ligue 2 », a précisé Didier Quillot.









Par ailleurs, Lorient est champion de Ligue 2 et sera accompagné de Lens dans l'élite la saison prochaine. Concernant les descentes et les montées avec le National, c'est l'assemblée générale du 20 mai qui se prononcera comme l'a indiqué Quillot.