Le PSG s'allie avec une plateforme de cryptomonnaies

Le Psg l'allie avec une plateforme de Cryptomonnaies

Le Paris SG et la plateforme de cryptomonnaies crypto.com ont annoncé vendredi un contrat de partenariat qui doit rapporter au club français entre 25 et 30 millions d'euros sur trois ans, selon une source proche du dossier.

Un mois après l'arrivée de Lionel Messi, le PSG commence à percevoir l'impact mondial de la superstar, qui l'aide à développer sa marque... et à faire grimper les prix. La signature de l'Argentin a fait "plus que doubler" le prix évoqué au début des négociations entre le club et crypto.com, selon un connaisseur du dossier.





Ce sponsoring permet aux Parisiens de renforcer leur présence dans ce secteur de la blockchain qu'ils ont déjà investi avec les objets virtuels "NFT" et les "$PSG Fan Tokens". De nombreux "tokens" (non fongible tokens, jetons non fongibles, donc exclusifs, NDLR) ont été remis à Messi au moment de sa signature.





La technologie de la blockchain, utilisée pour les cryptomonnaies et les NFT, séduit de plus en plus les acteurs du sport. La plateforme crypto.com, qui permet d'échanger des cryptomonnaies et qui revendique plus de 10 millions d'utilisateurs, a déjà signé des partenariats avec la Formule 1 et le Championnat italien Serie A.