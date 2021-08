Le Real Madrid a réuni les 180 M€ nécessaires à l'opération Mbappé Externes

D’après la presse espagnole, le Real Madrid aura entre 150 et 180 millions d’euros de côté cet été afin de faire une offre pour Kylian Mbappé.



Avec la récente pandémie de Covid-19, certains clubs européens ont pris un énorme coup de massue sur le plan financier. L’exemple le plus probant reste celui du FC Barcelone, contraint de devoir laisser filer Lionel Messi au Paris Saint-Germain, faute de pouvoir payer son énorme salaire. Mais au Real Madrid, la situation semble beaucoup plus stable. Les Merengues n’ont pas recruté cet été – hormis David Alaba arrivé libre – et s’apprêtent à vendre en masse.



Invité au micro de la Cadena SER, le journaliste Mario Torrejón estime que le Real Madrid peut mettre entre 150 et 180 millions d’euros de côté cet été grâce à la vente de plusieurs stars, comme Raphaël Varane et Martin Odegaard. Un montant colossal qui devrait permettre au club madrilène de dégainer une offre pour s’offrir Kylian Mbappé. En fin de contrat l’été prochain, le Français refuse de prolonger avec le PSG et souhaite retrouver Karim Benzema en Espagne le plus rapidement possible. En fin de semaine dernière, le journal Le Parisien évoquait une offre de 120 millions d’euros dans les tuyaux, mais le Real Madrid pourrait allonger quelques millions de plus. Affaire à suivre…