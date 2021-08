Le Real Madrid déroule à Alavés avec un doublé de Karim Benzema

Le Real Madrid a lancé sa saison de Liga par une victoire sur la pelouse de Alavés (4-1). Les Merengues ont fait la différence en seconde période, ce samedi, notamment grâce à Karim Benzema, auteur d'un doublé.



Après une première mi-temps poussive, le Real Madrid a fait la différence en seconde période. En 20 minutes le match a pris une autre dimension. Les Merengues ont inscrit trois buts, dont deux de l'international français Karim Benzema (48e et 62e), qui a parfaitement assumé son rôle de capitaine ce samedi.









Nacho (56e) y est aussi allé de son but en coupant parfaitement la trajectoire du centre de Luka Modric. Puis Vinicius Junior a sonné le glas dans les toutes dernières minutes de jeu d'un coup de tête (90e+2).

Dans la foulée, Eder Militao a fait preuve d'une nonchalance coupable. L'attaquant suédois John Guidetti, rentré quelques minutes auparavant, en a profité pour devancer Courtois qui a crocheté l'avant-centre. Le penalty a été ensuite transformé (65e) par un ancien de la Maison Blanche, Joselu.





Les Merengues commencent donc la saison de Liga par une victoire importante après une première période compliquée, signe que Carlo Ancelotti a encore du travail. D'autant qu'il ne peut désormais plus s'appuyer sur Sergio Ramos, parti au PSG, et Raphaël Varane, qui a été présenté par Manchester United plus tôt dans la journée. Le Real enchaînera par un deuxième déplacement d'affilée à Levante, le dimanche 22 août (22 heures).