Le Real Madrid renverse l'Atlético et se qualifie pour les demi-finales de la Coupe du Roi

Grâce notamment à un but de Karim Benzema en prolongation, le Real Madrid a battu son voisin de l'Atlético (3-1 a.p.) et rejoint le dernier carré de la Coupe du Roi.



Le Real Madrid s'est qualifié ce jeudi soir pour les demi-finales de la Coupe du Roi en renversant l'Atlético de Madrid en prolongation (3-1 a.p.). Le but du 2-1 a été inscrit par Karim Benzema, sur un centre d'Asensio prolongé involontairement par Vinicius vers l'attaquant français (103e).





Les Colchoneros avaient ouvert le score par Alvaro Morata, à l'issue d'un joli mouvement collectif et d'un centre en une touche de Nahuel Molina (19e). Le Real a eu plusieurs occasions d'égaliser, sur un coup franc de Kroos enlevé sur la ligne par son coéquipier Militao alors qu'Oblak était battu (31e), et sur une frappe de Nacho déviée successivement par Valverde et Vinicius, sans succès (54e).





Le bijou de Rodrygo





Les Rojiblancos, qui alignaient au coup d'envoi cinq champions du monde - les Argentins Molina, Correa et De Paul, les Français Griezmann et Lemar -, ont d'abord su faire le dos rond. Ils ont même eu deux balles de break sur un coup franc de Griezmann (72e) boxé par Courtois puis un retourné acrobatique de Witsel juste à côté (73e). Mais ils ont dû s'incliner sur un exploit individuel de Rodrygo, qui a dribblé successivement Witsel, Hermoso et Savic avant de tromper Oblak d'un extérieur du droit au premier poteau (79e).





Dans la prolongation, Camavinga a provoqué l'expulsion de Savic (100e) pour un second avertissement et le Real a accentué sa pression sur le but d'Oblak, avant la délivrance par Benzema. Vinicius a également marqué au bout de la prolongation (120e+1).