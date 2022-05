Le Real Madrid veut jouer un sale coup au Bayern Munich pour Sadio Mané !

Au Stade de France, Liverpool et le Real Madrid vont se retrouver, ce samedi à 21 heures, pour disputer la 67e finale de la Ligue des Champions. Un choc au sommet où chacune des deux formations visera un triplé retentissant pour ainsi couronner une saison exceptionnelle. L'occasion également pour Sadio Mané de disputer son dernier match avec les Reds ? Ciblé par le Bayern Munich, le Sénégalais reste également dans le viseur des Merengues...



Et si Sadio Mané quittait Liverpool à l'issue du choc prévu, ce samedi à 21 heures, entre le Real Madrid et Liverpool ? La question a de quoi se poser. En fin de contrat en juin 2023, le Sénégalais, récent vainqueur de la Coupe d'Afrique des Nations, n'a toujours pas prolongé avec les Reds et semble se questionner quant à son avenir. Après six saisons au sein du club de la Mersey et huit en Premier League (il a joué deux ans à Southampton, ndlr), l'ancien joueur de Metz pourrait bien voguer vers de nouveaux horizons. Ciblé par le Bayern Munich, le gamin de Sedhiou reste également une option pour les Merengues...





«La réponse que je peux donner maintenant est que je me sens vraiment bien et que je suis totalement concentré sur le match de samedi. C'est la réponse que je dois donner avant la finale. Mais revenez me voir après le match et je vous donnerai la meilleure réponse. Maintenant, nous voulons d'abord gagner». Voici ce que déclarait récemment Sadio Mané dans des propos relayées par le Daily Mail. Un discours confirmant un peu plus un probable départ du numéro 10 des Reds. De quoi également satisfaire la formation munichoise, désireuse de mettre la main sur le prodige sénégalais en échange de 30 millions d'euros et d'un contrat de trois saisons.