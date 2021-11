Le Real s’impose contre le Rayo, quelques minutes de jeu pour Eden Hazard

Karim Benzema l

Toni Kroos et Karim Benzema ont fait la différence pour le Real Madrid, contre le promu Rayo Vallecano, qui avait réduit le score grâce à Falcao, mais qui n’a jamais pu inscrire le but égalisateur. Thibaut Courtois a disputé l’intégralité de la rencontre, Eden Hazard a dû se contenter de quelques minutes en fin de match.





Le Real Madrid s’est imposé 2-1 face au Rayo Vallecano pour la 13e journée du championnat d’Espagne de football samedi. Titulaire dans les buts du Real, Thibaut Courtois a joué l’ensemble de la rencontre. Eden Hazard est monté au jeu à la 83e minute.





Le Real Madrid pensait s’être mis rapidement à l’abri en première période après des buts de Toni Kroos (14e) et Karim Benzema (38e). Seulement, les Merengues ont vu Vallecano réduire l’écart via Radamel Falcao mais parvenaient cependant à conserver leur avance d’un but.





Au classement, le Real Madrid prend provisoirement la tête avec 27 points, deux de plus que la Real Sociedad qui comptera un match de plus après son déplacement à Osasuna dimanche. Le Rayo Vallecano reste 6e avec 20 points.