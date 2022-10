Le remplaçant Cristiano Ronaldo quitte le stade avant la fin du match de Man U, Ten Hag “n'y prête pas attention”

Ronaldo en colère quitte le stade

Ce mercredi soir, Manchester United s’est imposé dans le choc face à Tottenham (2-0), mais après le match, le principal sujet de discussion était le geste de Cristiano Ronaldo en fin de match. Remplaçant toute la rencontre, le Portugais est parti du banc de touche avant même le coup de sifflet final. Selon The Athletic, l’attaquant a même directement quitté le stade sans même passer par les vestiaires.





Erik ten Hag, l’entraîneur néerlandais de United, n’a pas voulu s’épancher sur le cas Ronaldo après la belle victoire à domicile contre les Spurs. Le Néerlandais a confirmé que CR7 n’avait pas reçu de lui la permission de partir avant le coup de sifflet final. “Mais je n’y fais pas attention. Je ne lui ai pas parlé après”, a déclaré Ten Hag. “Je m’en occuperai demain, pas aujourd’hui. Aujourd’hui, nous fêtons cette victoire et nous devons récupérer pour samedi (à Chelsea, 18h30)”.





Cristiano Ronaldo est très régulièrement remplaçant à Manchester United depuis le début de la saison et ce statut ne plaît évidemment pas au Portugais. Il n’a joué que 38 % des minutes de jeu possibles en Premier League et ne compte que deux buts et une passe décisive toutes compétitions confondues. Dans la hiérarchie, il se place derrière Marcus Rashford, qui a joué l’intégralité du match contre Tottenham.