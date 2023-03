Le Sénégal a-t-il définitivement perdu un phénomène de l’AC Milan ?

Fortement demandé par les supporters de l'équipe nationale du Sénégal, Malick Thiaw serait-il perdu pour le Sénégal ? La question mérite d'être posée au vu de la situation actuelle du jeune et prometteur défenseur central du Milan AC qui réalise actuellement une bonne saison en Série italienne A.





En effet, le puissant défenseur (1m90) vient d'être sélectionné en équipe d’Allemagne des moins des 23 ans qui prépare le Championnat d’Europe de la catégorie. Interpellé en conférence de presse sur la question concernant ce joueur, né d'un père sénégalais et d'une mère finlandaise, Aliou Cissé a indiqué qu’il y travaille, tout en précisant que Thiaw n'est pas encore une priorité. « Si je vous dis que j’ai eu des contacts directs avec lui, je mentirai. Aujourd’hui je le dis et le répète, l’équipe nationale n’est fermée à aucun joueur. Les qualités de ce garçon, nous les connaissons, mais à ce poste-là nous avons de très bons joueurs. Que ce soient ceux qui sont avec moi depuis longtemps comme le capitaine Kalidou Koulibaly, Pape Abou Cissé qui n’est pas là, Pape Abdoulaye Seck qui revient dans le groupe ou un garçon comme Formose Mendy. Ce que nous avons ici, nous voulons le garder. Maintenant si on trouve beaucoup plus fort ailleurs et qui est disposé à venir jouer avec l’équipe nationale du Sénégal, il n’y a pas de problème » a affirmé le sélectionneur national.