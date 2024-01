Le Sénégal et le Maroc éliminés dès les huitièmes : La réaction de Didier Drogba

Les deux grands favoris de la CAN 2023, le Sénégal et le Maroc, ont été éliminés de la compétition dès les huitièmes de finale. Ce qui a suscité la stupéfaction de l'ancien international ivoirien, Didier Drogba.







"Waaaw les deux plus gros favoris de la CAN 2023, le Sénégal et le Maroc éliminés. Le cru 2023 est renversant et ça se passe chez nous, en Côte d’Ivoire", a -t-il réagi.





Le Maroc a été éliminé hier de la CAN par l'Afrique du Sud (2-0), au lendemain de la défaite du Sénégal aux tirs au but face à la Côte d'Ivoire. Une CAN des surprises puisqu'aucune des sélections qualifiées en quart de finale lors de la CAN précédente n'a réussi à se qualifier au même stade lors de cette édition.