Le Sénégal gagne la CAN et des millions de dollars

Le Sénégal empochera une grosse prime après avoir remporté brillamment la 33e édition de la Coupe d’Afrique des Nations grâce à sa victoire en finale devant l’Egypte aux tirs au but.



En effet, la Confédération Africaine de football (CAF) offrira au vainqueur du tournoi une prime de 5 millions de dollars, soit la plus grosse prime jamais octroyée depuis le coup d’envoi de la compétition.



Un joli pactole qui devrait être, en majorité, versé aux joueurs et au staff technique qui ont permis au Sénégal de faire partie enfin du cercle très restreint des lauréats de la plus prestigieuse des compétitions africaines.



« Les Lions » pourraient empocher une autre prime royale s’ils arrivent à se qualifier à la prochaine édition de la Coupe du monde, dans la mesure où la Fédération internationale de football association (FIFA) verse un montant de 8 millions de dollars à toutes les sélections qualifiées pour ce tournoi.



Pour rappel, le néo champion d’Afrique se livrera un nouveau duel face à l’Égypte pour briguer le fameux ticket qualificatif au Mondial.