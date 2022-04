Le Sénégal inaugure son nouveau stade à Diamniadio, un événement dans le pays

Tout le monde le sait, le Sénégal est le grand vainqueur de la Coupe d'Afrique des Nations 2022 qui s'est déroulée début février. Le football au Sénégal est une véritable passion. Que vous aimiez ou non ce sport, vous ne pourrez que constater la fascination qu'il exerce dans ce pays situé sur la côte ouest de l'Afrique. Les jours de grands matchs, les cafés sont pleins, et pendant 90 minutes, les spectateurs se rassemblent autour de l'écran, retiennent leur souffle, crient de colère ou de joie. C'est donc sans grande surprise que nous avons appris l'inauguration d'un nouveau stade national à Diamniadio, il y a quelques jours. Cette nouvelle enceinte accueillera le 29 mars prochain le barrage qualificatif pour la Coupe du monde 2022 entre le Sénégal et l'Égypte. Le Sénégal est dans une phase de réhabilitation de ses stades. Le pays accueille les Jeux olympiques de la jeunesse qui se tiendront en 2026.





Le stade de 50 000 places situé à Diamniadio construit en moins de 2 ans





Le champion d'Afrique a un stade digne de son statut. Le Sénégal, vainqueur de la dernière Coupe d'Afrique des Nations 2022 (CAN) et premier au classement FIFA du continent, dispose désormais d'un stade aux normes internationales, inauguré il y a quelques jours à Diamniadio, situé dans le département de Rufisque à une trentaine de kilomètres de Dakar. Des milliers de Sénégalais ont voyagé en bus ou en train pour rejoindre le stade dont le nom attendait d'être officialisé. Pour le pays, c'est une fierté d'avoir un si beau stade au Sénégal. Le projet a coûté 156 milliards de francs CFA, selon la présidence. Le complexe, qui peut accueillir 50 000 personnes, a été construit en moins de deux ans par la société turque Summa. Il s'agit du deuxième plus grand bâtiment sportif du pays après le stade Léopold Sédar Senghor de 60 000 places construit en 1985 à Dakar. A noter que l'enceinte est la seule homologuée par les instances internationales dans le pays.





La prochaine grande rencontre, le 29 mars, vos paris !





Le stade accueillera son premier grand match le 29 mars. Le Sénégal, qui a battu l'Égypte en finale de la CAN 2022, recevra les Pharaons dans le match retour comptant pour les barrages de la Coupe du monde 2022. Le président Macky Sall et ses homologues échangent quelques passes au milieu du stade, symbole d'un événement spectaculaire pour Patrice Motsepe, président de la Confédération africaine de football : "C'est un jour historique pour le football africain ! Tous les présidents qui sont ici nous encouragent pour le développement de l'Afrique. Pour ce que le football représente au Sénégal, pour les grands joueurs sénégalais, il nous fallait un stade de la taille de cette équipe". Si tout le monde joue au football au Sénégal, chaque quartier, chaque village a son terrain, parfois improvisé, on sait aussi que le championnat national attire les foules, et les gens sont passionnés par l'équipe des Lions.





Le nom du stade, un hommage à Abdoulaye Wade