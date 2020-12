Le Sénégal lance la National Challenger Serie en vue des Mondiaux de 2021





En effet, si 47% des clubs enregistrés par l’ASTEQ sont de Dakar, cette naissante discipline sportive a conquis plus de la capitale sénégalaise. Dans des zones touristiques comme Mbour, ou encore Tamba et Kaffrine, le Teqball se pratique aujourd’hui. Et comme disait le Vice-président de l’ASTEQ, Modou Guèye Seck, « Notre objectif est de permettre à tous les aspirants de prendre part à cette National Challenge Serie. D’aller organiser dans les régions des tournois pour dénicher les meilleurs talents de ce sport au Sénégal…« . Un discours qui s’allie aux actes déjà posés par l’instance de la discipline, puisque l’ambassadeur local n’est autre que l’ancien international sénégalais, Pape Ciré Dia. L’ancien sociétaire du Jaraaf de Dakar qui porte une double casquette dans la discipline, parce qu’en plus d’être ambassadeur, il est un joueur actif et prendra part aux prochaines échéances certainement. Comme autre nom célèbre, l’ancien coach du Stade de Mbour, Cheikh Guèye est le manager du Mbour Teqball Club.



Divisée en quatre sessions, la National Challenge Serie se déroulera dans cinq zones ciblées (voir le programme). Il s’agira des étapes de Saint-Louis, de Tamba puis de Kaffrine, de Dakar et enfin celle de Mbour. Cet événement donnera une nouvelle dimension au Teqball sénégalais qui ne cesse d’expandre ses frontières grâce à la politique d’accompagnement que fait l’ASTEQ. En effet, selon monsieur Seck, l’instance sénégalaise pilote toute la procédure d’affiliation et de participation des joueurs et des clubs auprès de la FITEQ (Fédération Internationale de Teqball).





Calendrier de la National Challenger Serie



Etape 1: Préliminaires Zone Nord – 16 & 17 janvier 2021 à Saint-Louis



Etape 2: Préliminaires Zone Sud & centre – 23 & 24 janvier 2021 à Tamba & Kaffrine



Etape 3: Tournoi qualificatif de Dakar – 30 & 31 janvier 2021 à Dakar



Etape 4: Tournoi qualificatif de Mbour – 13 & 14 février 2021 à Mbour

Lancé depuis maintenant un an, le Teqball est un sport que le public sénégalais adopte de plus en plus. Avec près de 45 clubs déjà répertoriés par l’Association pour la promotion du Teqball au Sénégal (ASTEQ), un tournoi qualificatif est lancé par le TEQSEN pour les championnats du monde de 2021.La Fédération Internationale de Teqball a validé le programme proposé par TEQSEN pour les qualificatifs aux prochains championnats du monde de la discipline. Avec près de 32 clubs annoncé pour ce tournoi qui débutera au mois de janvier 2021 à Saint-Louis, TEQSEN recense aujourd’hui plus d’une quarantaine de clubs au Sénégal après seulement un an des débuts des affiliations. Un progrès qui se ressent dans l’élaboration du programme de la National Challenge Serie.